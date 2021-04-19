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دبلوماسي سابق يكشف هدف زيارة "شكري" إلى 6 دول أفريقية (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تريد أن يكون حل أزمة سد النهضة أفريقي، ولكن أثيوبيا تمنع التوصل لهذا الحل.

وأشار "خلاف"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "الغد"، مساء الإثنين، إلى أن مصر تحاول التقرب كثيرا إلى أثيوبيا، واستخدام القنوات الهادئة والسلمية، منوها بأن فكرة الحل بالقوة هو أخرالأفكار التي تلجأ لها مصر دائما.

وأضاف أن جولة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى 6 دول أفريقية لعرض الموقف دليلا على تمسك مصر بأن يكون حل الازمة أفريقي، منوها بأن اللجوء إلى مجلس الأمن سيكون بديل ثاني.

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