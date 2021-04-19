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واردات اليابان من النفط الخام تتراجع 17% في مارس
الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:34 م
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قالت وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين إن واردات اليابان من النفط الخام التي جرى تخليصها جمركيا انخفضت 17 بالمئة في مارس مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وأفادت البيانات الأولية بأن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.49 مليون طن يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 7.127 مليون طن الشهر الماضي، بانخفاض 1.1 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام.
وأظهرت البيانات تراجع واردات النفط الحراري لتوليد الطاقة 12.8 بالمئة في مارس آذار إلى 8.532 مليون طن.
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