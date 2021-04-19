خسارة كبيرة يتعرض لها شريف سلامة وتهديد مي سليم بفيديو..أحداث الحلقة الـ8 من "لحم غزال"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت أحداث الحلقة طلب شركاء المعلم "علي مأمون" في المزرعة والجذارة، أن يأخذو حقهم نقدا وذلك عقب الحريق الذي حدث بالمزرعة على يد "صبحي" وهو الفنان عمرو عبد الجليل، ووافق "المعلم علي مأمون" وهو الفنان شريف سلامة على ذلك بالرغم من الخسارة التي سيتعرض لها.



وطلبت مي سليم وهي "شوق" من زوجها الطلاق، واتفقا على ذلك ولكنه قام بتصويرها داخل الحمام، وهددها بالفيديو مما زاد الإثارة والتشويق لدى الجمهور.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

