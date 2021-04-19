احمد كريمة: الإخوان تسير على نهج الشيعة بالدعوة لإنشاء دولة دينية (فيديو)

قال الدكتور احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن من ينادي بإنشاء مجتمع ديني على خلاف ا الحقيقة هم الشيعة، مشيرًا إلى ان جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم الدولة الإسلامية يريدان السير على النهج الشيعي الإمام الإثني عشر الذي يزعم بانه يسعى لإقامة دولة أهل البيت، حتى يأتي المهدي المنتظر لملء الارض عدلًا.



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، معقبًا: "هو فين المهدي المنتظر ما الدنيا خربت، والقدس ضاعت،..هو لو في مهدي منتظر.. منتظر إيه، والساعة على الأبواب، وأمريكا نهبت فلوس المسلمين..فين المهدي المنتظر لإقامة دولة أهل البيت على حديث الشيعة"



ولفت إلى ان حسن البنا يسير على نهج الشيعية من خلال الدعوة لإقامة دولة دينية، متابعًا: "السلفية الجهادية بكافة طوائفها تدعو لإقامة دولة دينية بفكر سلفي منحرف، الإسلام جاء لتنظيم المجتمع، وليس لرسم الحياة، والرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة ذهبية بالقول:" انتم ادرى بشؤون دنياكم ".



