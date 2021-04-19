غادة عبد الرازق تتآمر ضد عمرو عبد الجليل..أحداث الحلقة الـ8 من "لحم غزال"

بدأت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "لحم غزال" والذي تخوض به دور البطولة الفنانة غادة عبد الرازق.



وزادت أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل إثارة وتشويق عقب رؤية أحد صبيان المعلم "علي مأمون"، "غزال" وهي الفنانة غادة عبد الرازق عند منزل "صبحي" وهو عمرو عبد الجليل حيث رآها مع "سيد" وهو خالد كمال، وقام بتصويرها وذهب بالفيديو إلى "علي مأمون" ليخبره.



وقرر "علي مأمون" وهو شريف سلامة الإلتقاء بـ"غزال" حيث اتصل بها وطلب منها المجئ إلى منزله وواجهها، ولم تنكر وكشفت له عن طلب "صبحي" منها وهو التآمر على "علي مأمون" معهم ولكن لم يحدث ذلك حيث تآمرت مع "علي مأمون" ضد "صبحي" وأخبرته بما أراد "علي مأمون" إخبارهم به.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

