Advertisements

غادة عبد الرازق تتآمر ضد عمرو عبد الجليل..أحداث الحلقة الـ8 من "لحم غزال"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "لحم غزال" والذي تخوض به دور البطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

وزادت أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل إثارة وتشويق عقب رؤية أحد صبيان المعلم "علي مأمون"، "غزال" وهي الفنانة غادة عبد الرازق عند منزل "صبحي" وهو عمرو عبد الجليل حيث رآها مع "سيد" وهو خالد كمال، وقام بتصويرها وذهب بالفيديو إلى "علي مأمون" ليخبره.

وقرر "علي مأمون" وهو شريف سلامة الإلتقاء بـ"غزال" حيث اتصل بها وطلب منها المجئ إلى منزله وواجهها، ولم تنكر وكشفت له عن طلب "صبحي" منها وهو التآمر على "علي مأمون" معهم ولكن لم يحدث ذلك حيث تآمرت مع "علي مأمون" ضد "صبحي" وأخبرته بما أراد "علي مأمون" إخبارهم به.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لحم غزال الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهات نارية.. تعرف على مباريات الأهلي الـ 5 المقبلة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 20 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ ساعة و نصف

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 8 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حرق حمدي الميرغني و غادة عبد الرازق تقع في حب شريف سلامة.. الحلقة الأولى من "لحم غزال"

وفاء عامر تهدد عمرو عبد الجليل لهذا السبب

خروج أحمد خليل من العناية المركزة في الحلقة الـ 4 من "لحم غزال"

غادة عبد الرازق تعترف بقتلها لحمدي الميرغني.. ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال"

شريف سلامة يهدد عمرو عبد الجليل عقب وفاة والده

حريق في مزرعة شريف سلامة ومعرفة قاتل والده.. ملخص الحلقة السادسة من "لحم غزال"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر