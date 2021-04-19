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في الحلقة السابعة من "نسل الأغراب" مي عمر تلتقي بـ أحمد السقا مُجددًا وتطلب منه الإبتعاد عنها وعن غفران

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة السابعة من مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت أحداث الحلقة حول اجتماع "بكري" عماد زيادة بأهل قريته ليطلب منهم أن يقوموا بإخلاء أرضهم لأنهم سيتوجهوا لأرض "عساف" أحمد السقا.

فتنفعل والدته عليه عند علمها بذلك الخبر، لأنه وضع يده في يد" عساف" الذي خطف شقيقتها، وتقوم بتوبيخه ببعض الكلمات، ليخبرها بأن تتطلب من ابنها "غفران" أن يعيدها له إذا كان يستطيع ذلك، وترفض الذهاب معه لأرض "عساف" لأنه حرمها من شقيقتها.

لقاء" جليلة" مي عمر مع "عساف" فتطلب منه أن يغادر البلد، لكي يقضي الباقي من عمره في أمان، وأن يسلمه والدته لكي لا يقتله لأنه يخطط لذلك، ثم تطلب منه أن ينساها كأنه خرج من الحبس ولم يجدها، ليخبرها أنه لا يخاف، فتعاتبه على قوة قلبه لأنها تسببت في خسارتها لوالدها، وأنه إذا كان ضعيفًا كانت ستظل معه طيلة عمرها، ليخبرها أنه لن يبعتد عن تلك البلد لأنه يريدها ان تبقى في حضنه وألا ينادي ابنه لأحدًا غيره بكلمة بابا، وأنه يريد أن يدخل غفران في قبره، ثم يقسم على أنه سيذيق الجميع من ناره، ثم تتركه وتذهب.


"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.

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