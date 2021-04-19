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الصادرات اليابانية في مارس ترتفع 16.1% على أساس سنوي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين أن صادرات البلاد قفزت 16.1 بالمئة في مارس مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ تعافى الطلب على السلع من مستويات متدنية بلغها العام الماضي بسبب الجائحة.

تأتي القراءة مقارنة مع زيادة 11.6 بالمئة توقعها اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته رويترز، وجاءت بعد نزول 4.5 بالمئة في فبراير .

وارتفعت الواردات 5.7 بالمئة في العام المنتهي في مارس مقابل متوسط توقعات لصعود 4.7 بالمئة وبعد زيادة 11.8 بالمئة في الشهر السابق.

وحقق الميزان التجاري فائضا بلغ 663.7 مليار ين (6.11 مليار دولار) مقابل متوسط توقعات لفائض 490 مليار ين.

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