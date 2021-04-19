فتيات يشاركن في أمن الحج والعمرة.. الداخلية تفتخر بمشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى

على ما يبدو أن المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان تسير نحو الانفتاح بسرعة الصاروخ.

ففي بداية الأمر كان يقتصر العمل وغيره من الأشياء على الرجال وكانت هناك جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليأتي ولي العهد محمد بن سلمان لينفتح ويجعل المملكة في المقدمة.

السيدات في أمن الحج

وللمرة الأولى، نشاهد سيدات يشاركن في الأعمال ليس فقط في الأعمال الإدارية ولكن أيضا تشارك المرأة وبجدارة في أمن الحج والعمرة.

وفي سياق متصل، كانت قد نشرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين؛ صورًا لعناصر من السيدات وذلك ضمن قوات أمن الحج والعمرة.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن العناصر النسائية في قوات أمن الحج والعمرة تشارك في عملية تنظيم الطواف حول الكعبة.

وقامت الوزارة السعودية بنشر الصور على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" والتي ظهرت فيها إحدى الفتيات وهي تقف في صحن المطاف لمتابعة التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد نالت الصورة إعجاب واسع من جانب مغردي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك جراء مشاركة العناصر النسائية في تأمين المسجد الحرام، وحماية المعتمرين.

قيادة السيارات

بالإضافة إلى مشاركة المرأة في قوات أمن الحج والعمرة كان قد أصدر قرارا للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية فقد أصد ولي العهد عام 2019 قرار يسمح للنساء بقيادة السيارات ورفع الحظر المفروض عنهن.

بالإضافة إلى ذلك كان قد تم تطبيق القرار بالفعل وأصبح من المعتاد أن نرى سيدات يقودن السيارات واستقلاليتها وأنهى اعتمادها على السائقين أو الأقارب الرجال في التنقل.

وهناك جملة من القرارات الأخرى التي أصدرها ولي العه منذ عام 2019 وحتى يومنا هذا حررت النساء من القيود الكثيرة التي كانت تخنقها داخل المملكة.