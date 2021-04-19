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طارق لطفي يكشف لـ"الفجر الفني" عن سبب تسمية "القاهرة كابول" بهذا الاسم

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان طارق لطفى عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور على مسلسل "القاهرة كابول"، الذى لاقي صدي واسع فور عرضه على الشاشة الصغيرة.


وكشف طارق لطفي ل "الفجر الفني"، عن سبب تسمية مسلسل "القاهرة كابول"، بهذا الاسم، حيث قال"هى رحلة من القاهرة إلى كابول، إزاي واحد من مجتمع وسطي جدا يصل به الأمر أنه يبقي متطرف ويبقي كمان إرهابي .. فهي دي الرحلة".



وأشار لطفي أن الرسالة المقصودة من "القاهرة كابول"، هى جرس إنذار كبير، ومحاولة لتحريك الأفكار الراكدة المصدقة بدون مناقشة، فهى محاولة تجعل المشاهد يناقشها، محاولة لفهم جذور الإرهاب ومحاولة لمعالجته".



مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول حول ثلاث شخصيات مثيرة للجدل، أولهم طارق لطفي والذي يجسد دور الإرهابي، ويبحث عن تولي الخلافة، والثاني هو فتحي عبد الوهاب والذي يجسد دور الإعلامي، والثالث خالد الصاوي والذي يجسد دور ظابط الشرطة وتربط بينهم صداقة قديمة.

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