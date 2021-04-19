22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة سيراميكا

اختار محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد ومحمد دسوقي وفارس طارق وأحمد متعب وباولن فوافي ومفتاح طقطق وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وعماد فتحي وأحمد أمين "أوفا" ومحمد مخلوف وباسم مرسي وسعيد الونش وصلاح عاشور وأحمد عادل ميسي ومحمود الغزالي.

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.