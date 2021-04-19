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شريف ينضم لقائمة أصحاب الثنائية بالقمة.. ويقرب الأهلي من مضاعفة رقم الزمالك

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انضم محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى قائمة أصحاب الثنائية في الديربي أمام الزمالك، حيث استطاع أن يسجل هدفي في فريقه أمام الأبيض أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تمكن 42 لاعبًا من تسجيل هدفين دفعة واحدة في الديربي، منهم من فعلوها لمرة واحدة ومنهم من تمكنوا أن يكرروها أكثر من مرة.

وجاءت قائمة الذين سجلوا ثنائية كالتالي:

-من الأهلي "26"

"وجيه مصطفى، السيد الضظوي،صالح سليم، طه إسماعيل، مصطفى عبدالغالي، أيمن شوقي "2"، هادي خشبة، محمد أبوتريكة، فلافيو، عماد متعب "2"، مؤمن زكريا، ميمي الشربيني، محمد رمضان، أسامة حسني، عبدالله السعيد، جونيور اجايي، ممدوح مختار، صالح الصواف "2"، لبيب هاني، هاني العشري، حسين مدكور، منير حافظ، أحمد مكاوي، محمد الجندي، محمد بركات، محمد شريف".

- من الزمالك " 16"

" علاء الحامولي، خليل قدري، حمادة إمام، حسام حسن، حازم إمام، مصطفى كامل "2"، محسن السحيمي، أنور البشبيشي، شريف الفار، باسم مرسي "2"، محمود علاء، محمد لطيف، عبدالرحمن فوزي "2"، عبدالكريم صقر "2"، محمود حافظ".

وبذلك فإنه يتبقى فقط 6 لاعبين من الأهلي ليصبح عدد لاعبي الأحمر الذين سجلوا ثنائية في الديربي،  ضعف عدد لاعبي الأبيض.

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