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البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير مملكة البحرين لدى مصر

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالعباسية، اليوم الاثنين، السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

 

 وخلال اللقاء، ثمن البابا تواضروس العلاقات المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وموقف مملكة البحرين الرائد في دعم وتأييد أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين والممتدة عبر عقود تتمتع بخصوصية شديدة من التعاون المثمر والتنسيق المستمر.

 

 وأشاد قداسة البابا تواضروس بدور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، في إرساء دعائم السلام والتسامح والمحبة والتقارب بين الأديان، مؤكدًا أن مملكة البحرين تقدم نموذجاً فريدا في إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة الأديان والأجناس، دون تمييز أو تفرقة.

 

 وأكد السفير هشام بن محمد الجودر على عمق العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وأواصر الصداقة التي تربط بين المملكة والكنيسة المصرية في ظل إعلاء روح التسامح بين المسلمين والمسيحيين، مشيدا بالدور الوطني للكنيسة المصرية كعنصر فاعل ومهم في نسيج الدولة المصرية.

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير مملكة البحرين لدى مصر
البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير مملكة البحرين لدى مصر

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مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة البحرين البابا تواضروس

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