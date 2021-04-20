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إشادة عالمية.. 8 معلومات مهمة عن محمية وادي الحيتان

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:18 ص
محمية وادي الحيتان
محمية وادي الحيتان
مارينا بشارة
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفال باليوم العالمي للتراث، مؤكدة أن الوزارة بذلت جهودا كثيرة لتطوير مواقع التراث الطبيعي والثقافي بمحميتي وادى الحيتان وسانت كاترين ضمن خططها لتطوير المحميات الطبيعية والعمل على إدارتها وفق النظم العالمية مما يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية ويعظم فرص الاستمتاع بها، كما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة محليا وعالميا ونموذجا حقيقيا للتنمية المستدامة التي يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، من خلال أطلاقها لحملتها الاعلامية لدعم السياحة البيئية "إيكو إيجبت" والتعريف بالمحميات الطبيعية وخاصة محميات مواقع التراث العالمي.

وأعلنت خلال الاحتفال أن جهود التطوير والإدارة الرشيدة لموقع وادى الحيتان كموقع تراث عالمي نال اشادة تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، والذي يضع موقع وادي الحيتان بالفيوم كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن وادي الحيتان:
١-يقع وادي الحيتان داخل محمية وادي الريان والتي تغطي مساحة 1759 كيلومتر بمحافظة الفيوم على بعد 150 كيلومتر من القاهرة بمصر.
٢-قيم من مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020.
٣-يشتهر بحفريات الحيتان التي يبلغ عمرها ٤٠ مليون عام.
٤-يعد وادي الحيتان أيقونة تعكس تغير الحياه علي وجه الأرض وتحول الحيتان من العيش علي اليابسة الي الانتقال إلي البحر.
٥-ساهم موقع وادى الحيتان في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين وصلت إلى 10 آلاف فرصة.
٦-كما يساهم في تزايد أعداد الزائرين للمحمية والفيوم بنسبة زيادة 300% مما ساهم بشكل ملحوظ خلال فترة كورونا في إنعاش السياحة الداخلية.
٧-ترجع أهمية وادي الريان لأنه بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض.
٨-تحتوي محمية وادي الحيتان على الكثير من الأحياء المائية.

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