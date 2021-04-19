في الحلقة السابعة من "نسل الأغراب".. عساف يقتل محمد درويش بعد وصوله لوالدة غفران





انتهت منذ قليل قناة"ON" من عرض الحلقة السابعة من مسلسل "نسل الأغراب"، ودارت أحداث الحلقة حول اخبار زوجات"حسيب" إدوارد له بأن شقيقته "جليلة" مي عمر ذهبت لمقابلة"عساف" فيسألهم عن كيفية معرفتهم بذلك الأمر، ليخبروه أنهم قد استمعوا إلى حديثها مع خادمتها، وعند عودتها للمنزل تقوم "حمدية" بتوبيخها نتيجة ذهابها لرؤية شخصًا غير زوجها، فتنفعل عليها تقوم بصفعها بالقلم على وجهها، وتهددها بالقتل إذا تجرأت عليها مرة أخرى.



ليسألها شقيقها "حسيب" عن سبب رؤيتها له، لتخبرها بخوفها عليه مما سيفعله فيه"غفران" أمير كرارة، وأنها كانت تريده أن يغادر البلد لخوفها عليه، وتعتذر إليه بسبب صفعها لزوجته.



اخبار والدة "بكري" لـ"غفران" بأن غجر زلط سيغادرون أرضه للإقامة في أرض "عساف" فيفرح بذلك الخبر، ويخبرها أنه سيحرقهم جميعًا.



اجتماع "عساف" بغجر زلط ليهنئهم على أرضهم، وأنه يريدهم أن يُعمروها وأن يقوم بالبناء عليها، وأن يورثوها لأولادهم، وأنهم أصبحوا عائلته.



مقابلة"عساف"مع "محمد درويش" ويستلم منه مفتاح المكان الذي تتواجد فيه والدة "غفران"، مقابل تسليمه ١٨ شوال بداخلهم ١٨مليون جنيه، ثم يقوم بقتله، بسبب قيامه بمساومته، وبعدها يلحق به "بكري" ويرى ما فعله ويعلم بالمكان الذي تتواجد فيه خالته.





"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.