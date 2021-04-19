بالأرقام.. كشف حساب مورينيو مع توتنهام بعد إقالته

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي صباح اليوم إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بعد اعتراض الأخير على مشاركة السبيرز في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

جوزيه مورينيو (58 عاماً)، كان قد تولي تدريب توتنهام في نوفمبر 2019 وبراتب يصل ل20مليون يورو سنويا وبعقد يتمد حتى 2023، خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن نتائج الفريق لم تشهد تحسناً ملموساً.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، حيث فاز في 14 لقاء من 32 مباراة خاضها الفريق وتعادل تعادل في 8 بينما تلقى الهزيمة في 10مباريات.

وفيما يلى استعراض لأرقام "سبيشال وان" مع توتنهام:

قاد البرتغالي جوزيه مورينيو نادي توتنهام في 86 مباراة في مختلف المسابقات، استطاع الفوز في 45 مباراة وتعادل في17 أخرى وخسر في 24 مرة.

جدير بالذكر أن توتنهام يعد أكثر الفرق التي خسر معها المدرب البرتغالي، حيث درب بورتو البرتغالي فى 127 مباراة خسر منها 15 مواجهة ، وقاد تشيلسي”الفترة الاولى” وخسر 21 مباراة، ثم قاد انتر ميلان فى 108 مباريات وخسر 15 منها وكذلك درب ريال مدريد في 178 مباراة وخسر 22.