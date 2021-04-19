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الصين توافق على مشاريع استثمارية بقيمة 6.96 مليار دولار في الربع الأول

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
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وافقت اعلى هيئة حكومية للتخطيط الاقتصادي في الصين على 16 مشروعا لاستثمار الأصول الثابتة في الربع الأول من العام بقيمة اجمالي الاستثمارات 45.4 مليار يوان (حوالي 6.96 مليار دولار امريكي ) ، وفقا لما اظهرته بيانات رسمية اليوم الاثنين .

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن المشروعات كانت في صناعات النقل والطاقة والتكنولوجيا الفائقة بشكل رئيسي.

وسجل قطاع استثمار الاصول الثابتة الصيني انتعاشا قويا في الربع الأول من عام 2021 مع استمرار التحسن في هيكل الاستثمار.

وذكرت الهيئة الوطنية للاحصاء أن استثمار الأصول الثابتة ارتفع بنسبة 25.6 في المائة على أساس سنوي الى 9.6 تريليون يوان في الشهور الثلاثة الأولي .

وكان النمو المزدوج الرقم مدفوعا الى حد كبير بقاعدة منخفضة للمقارنة في اوائل العام الماضي عندما شل كوفيد – 19 الانشطة الاقتصادية فى الصين . وبالمقارنة مع مستوى عام 2019، بلغ نمو استثمار الاصول الثابتة 6 في المائة.

ويشمل استثمار الاصول الثابتة رأس المال المنفق على البنية التحتية والممتلكات والآلات وغيرها من الأصول المادية.

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