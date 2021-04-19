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أبرز ما جاء في حلقة فهد المولد مع رامز جلال

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حل فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، ضيفًا في حلقة اليوم الإثنين من برنامج "رامز عقله طار"، الذي يقدمه الممثل المصري المعروف رامز جلال.

 

ويستعرض الفجر الرياضي أبرز ما جاء في حلقة فهد المولد مع رامز جلال:

 

بدأها رامز جلال بمقدمة قوية، أعترف فيها بأنه من مشجعي نادي الهلال السعودي، إلى جانب الأهلي المصري، وأكد على حبه لأهالي جدة.

 

وأشار رامز، " فهد المولد لاعب عنيف كسر لاعيبة كتير، ولكنه مايسترو وحريف ودينامو في خط الـ18".

 

ومن المواقف الطريفة والغريبة في الحلقة أن الروبوت الذي يصطحبه رامز جلال معه في الحلقات، لم يتعرف على فهد المولد، حيث سأله رامز عنه، فقال، " لا أعرفه، أعرف كهربا".

 

فيما سخر رامز من فهد المولد عندما قال عنه العسيري أنه احرف لاعب في المملكة، قائلا، "اومال سالم الدوسري راح فين وفؤاد أنور"، فيما أشاد بلياقة اللاعب والدور الذي يلعبه مدرب الأحمال معه في اتحاد جدة.

 

وأكد فهد المولد أنه كان يحلم باللعب مع محمد نور "نجم اتحاد جدة السابق"، وبالفعل حقق حلمه باللعب جواره، وأوضح مازحًا، " إدارة اتحاد جدة هتفرح فيا بعد المقلب ده".

 

جدير بالذكر أن فهد المولد يزامل المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، في الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة.

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