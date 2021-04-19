القبض على عدد من عناصر الإخوان في كرداسة عقب فض رابعة.. أحداث الحلقة السابعة من "الاختيار 2"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2"، والتي شهدت أحداث ما بعد فض رابعة.



وقام المقدم زكريا يونس والرائد يوسف الرفاعي بالقبض على عدد من عناصر الإخوان،وذلك في يوم 18 سبتمبر عام 2013، حيث قدم رجال الأمن الوطني لأخذ حق إخوانهم الظباط الذين قتلو في مذبحة كرداسة يوم فض رابعة.



وظهر يوسف الرفاعي وهو الفنان أحمد مكي وهو يقبض على عدد من عناصر الإخوان، أثناء ضرب أعوانهم للشرطة من أعلى المباني ورميهم بالقنابل، كما حمى المقدم زكريا يونس عدد من السيدات والاشخاص العاديين المقيمين في هذه المنطقة.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

