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هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاصة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه التي دخل بها معسكرا مغلقا مساء اليوم، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة، في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
ويتواجد في معسكر سيراميكا كليوباترا 20 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: عبد الله محمود - أحمد محسن - خالد صبحي - وليد عبد المنعم - طارق سامي.

خط الوسط: عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - رجب عمران - محمد توني - عاشور الأدهم - محمود نبيل.

خط الهجوم: محمد مسعد - محمد ابراهيم - شادي حسين - شريف دابو - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم - وينفول كوبيناه

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