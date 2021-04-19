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استشهاد اللواء نبيل فراج في "الاختيار 2"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تناولت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2" أحداث عملية كرداسة التي قام بها ضباط الشرطة لأخذ حق إخوانهم الذي استشهدو يوم فض رابعة.

وشهدت الحقة السابعة مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج والذي ضحى بحياته من أجل الوطن وتوقى وهو حامل لسلاحه، وحزن عليه زملاؤه من رجال الشرطة.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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