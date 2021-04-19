موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية









استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على رحيل 5 لاعبين خارج النادي نهاية الموسم.





وأبلغ موسيماني لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح ومحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بعدم حاجته لخدمات 5 لاعبين وضرورة رحيلهم عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأخطر موسيماني مسؤولو النادي الأهلي عدم حاجته لخدمات كلا من محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر، ورامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر وصلاح محسن مهاجم الفريق والذي لم ينجح في إثبات ذاته مع الفريق الأحمر، وحسن الشحات الذي تراجع مستواه هذا الموسم.



