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اشتعال النيران في سيارة "تريلا" وإصابة سائقها برأس سقير في البحر الأحمر

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
محمد طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية، التابعة لإحدي شركات البترول بمنطقة شقير جنوب مدينة رأس غارب، علي حريق شب بسيارة نقل "تريلا " بطريق رأس غارب الغردقة وتحديدا بمنطقة رأس شقير، وإصابة سائقها.

كان ورد بلاغ للواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، يفيد إشتعال النيران بسيارة نقل " تريلا "، بمنطقة رأس شقير بطريق رأس غارب الغردقة، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية التابعة لشركات البترول القريبة من مكان حريق السيارة، وتمت السيطرة علي الحريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، لمكان الواقعة ونقلت قائد السيارة إلي مستشفي رأس غارب، بعد أن أصيب في الحريق بإصابات متوسطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

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