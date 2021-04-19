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بعد موقعة القمة.. نجم الأهلي السابق يهاجم موسيماني وكارتيرون
الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:59 م
الفجر الرياضي
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انتقد
رضا عبد العال نجم الأهل والزمالك ومنتخب مصر السابق آداء الجنوب إفريقي بيتسو
موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، و الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني
للزمالك ، وذلك عقب نهاية القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري العام المصري
بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.
وأضاف
عبد العال في تصريحات في تصريحات تلفزيونية :"كارتيرون وموسيماني ’’ بياكلوا
عيش ’’ ولا يصلحون لقيادة القطبين ، فكارتيرون بدأ بتشكيل خاطئ تماماً ، حيث كنت
أُفضل البدء ب سيف الجزيري على حساب مروان حمدي".
وأضاف
:" عودة كارتيرون إلى قيادة الزمالك من الأساس أمر خاطئ تماماً ، بعدما تخلى
عن الفريق بشكل لا يليق خلال ولايته الأولى ".
واختتم
عبدالعال :"موسيماني أدار المباراة بشكل خاطئ وتغييراته تأخرت تماماً ، ولم
يظهر بصماته مع الأهلي حتى الآن".
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