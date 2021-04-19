Advertisements

بعد موقعة القمة.. نجم الأهلي السابق يهاجم موسيماني وكارتيرون

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

 

انتقد رضا عبد العال نجم الأهل والزمالك ومنتخب مصر السابق آداء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، و الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، وذلك عقب نهاية القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري العام المصري بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

 

وأضاف عبد العال في تصريحات في تصريحات تلفزيونية :"كارتيرون وموسيماني ’’ بياكلوا عيش ’’ ولا يصلحون لقيادة القطبين ، فكارتيرون بدأ بتشكيل خاطئ تماماً ، حيث كنت أُفضل البدء ب سيف الجزيري على حساب مروان حمدي".

 

وأضاف :" عودة كارتيرون إلى قيادة الزمالك من الأساس أمر خاطئ تماماً ، بعدما تخلى عن الفريق بشكل لا يليق خلال ولايته الأولى ".

 

واختتم عبدالعال :"موسيماني أدار المباراة بشكل خاطئ وتغييراته تأخرت تماماً ، ولم يظهر بصماته مع الأهلي حتى الآن".

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

09:57 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر