بعد موقعة القمة.. نجم الأهلي السابق يهاجم موسيماني وكارتيرون

انتقد رضا عبد العال نجم الأهل والزمالك ومنتخب مصر السابق آداء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، و الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، وذلك عقب نهاية القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري العام المصري بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وأضاف عبد العال في تصريحات في تصريحات تلفزيونية :"كارتيرون وموسيماني ’’ بياكلوا عيش ’’ ولا يصلحون لقيادة القطبين ، فكارتيرون بدأ بتشكيل خاطئ تماماً ، حيث كنت أُفضل البدء ب سيف الجزيري على حساب مروان حمدي".

وأضاف :" عودة كارتيرون إلى قيادة الزمالك من الأساس أمر خاطئ تماماً ، بعدما تخلى عن الفريق بشكل لا يليق خلال ولايته الأولى ".

واختتم عبدالعال :"موسيماني أدار المباراة بشكل خاطئ وتغييراته تأخرت تماماً ، ولم يظهر بصماته مع الأهلي حتى الآن".