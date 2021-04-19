محاضر بيئية وعدم تسعير وإعدام لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة في حملة مكبرة بالمنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس الحى حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى.

وقد استهدفت الحملة المطاعم والمحلات التجارية والمصانع والأسواق بمنطقة الجلاء وشارع عبد السلام عارف وشارع الجيش، للإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين



، قاد الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حى غرب المنصورة، والدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية بحى غرب، وفريق من خالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حمودة، ومن الصحة أحمد يحيى، ومن التموين ا سامح شفيق، ومن ادارة البيئة بحى غرب يسرى كسبة.



وقد تمكنت الحملة من اعدام ١٤٥ كيلو من المنتجات الغذائية لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وجاءت الإعدامات كالأتى اعدام ٤٥ كيلو خضروات وفاكهة، و٣٠ كيلو لحم مفروم، و٢٥ مخلفات لحوم، و١٥ كيلو سمك،

و١٠ كيلو دواجن مجمده، و٢٠ حلويات ١٥ كيلو زيت. ٢ كيلو جمبرى. ٢ كيلو سمك بورى مشوى ٣ كيلو سبيط ٣ كيلو مكرونة. ٤ كيلو رز، كما قامت الحملة أثناء المرور والتفتيش بتحرير عدد ٣ محاضر بيئية، وعدد ٤ محاضر عدم اعلان عن الأسعار، وعدد ١٤ محضر صحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بداخل المنشأة، والتنبية على أصحاب المنشآت التجارية بالإلتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات بعض المنشآت التجارية والتى جاءت مابين عدم وجود ترخيص للمنشأة، وعدم صلاحية طفايات الحريق، وقد تم إخطار الأمن الصناعى ورخص المحلات









فيما أوضح رئيس حى غرب المنصورة وفى أطار خطة الحي لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الشهر الكريم وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، وكذلك تكثيف المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الانضباط في عملية إنتاج الخبز وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر،

وللحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا





وقالت الدكتورة انجي سامي مدير عام التنمية الاقتصاديه ان الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات اعدتها رئاسة الحي لضبط الاسواق وتشديد الرقابه علي كل ما يقدم للمواطنين من خدمات وسلع ومدي جودتها والتأكد من عدم التلاعب بها او تاريخ صلاحيتها



وان الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات التفتيشية استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، والتأكد من توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار