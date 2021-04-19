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"ده اليوم اللي أنا مستنيه"..تعرف على آخر لحظات في حياة شهيد كرداسة اللواء نبيل فراج

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة السابعة من "الاختيار 2" أحداث عملية كرداسة التي أقامها ضباط الشرطة يوم 18 سبتمبر.

وأحدث استشهاد اللواء نبيل فراج ضجة كبير حول مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع ذلك من هو اللواء نبيل فراج:

كانت آخر كلمات اللواء نبيل فراج "ده اليوم اللي أنا مستنيه.. كلنا هنستريح بعد كده".

تخرج اللواء نبيل فراج عام 1981، والتحق بالإدارة العامة لاتصالات الشرطة عام 2004، وحصل على رتبة عقيد سنة 2007.


وجاء استشهاد اللواء نبيل فراج، أثناء تطهيرها من البؤر الإرهابية،، وكانت تدور اشتباكات بين 4 مروحيات تابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن من ناحية.

وعلمت قوات الأمن من حاول قتل اللواء نبيل فراج وأحيلوا فى أول مارس 2014 للمحاكمة، وفى 30 يوليو 2016 قضت المحكمة بإحالة أوراق 13 متهمًا منهم لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى، وحددت جلسة 24 سبتمبر للحكم، وفى 10 يناير 2018 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام ضد 3 متهمين وصدر حكم بالسجن المؤبد لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ5 متهمين آخرين.

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