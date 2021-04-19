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الإخوان يخططون لعمليات إرهابية جديدة بالعاصمة..الحلقة السابعة من "الاختيار 2" مليئة بالمفاجآت

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار2"، وشهدت الحلقة الكثير من المفاجآت.

وكانت بداية الحلقة تطهير قوات الأمن لمنطقة كرداسة من البؤر الإرهابية، ثم ظهر عناصر الإخوان وهم يخططون لإجراء بعض العمليات الإرهابية بمحافظة الجيزة والقاهرة، وذلك لقربهم من المناطق الحيوية، وتآمرو على أن يستقطبو عدد من رجال الشرطة من أجل الحصول على المعلومات وظهر ذلك في تدبيرهم السلاح وتخطيطهم لإستقطاب رجال الشرطة.

كما ظهر الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف وهو ينتمي إلى عناصر الإخوان.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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