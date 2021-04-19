محافظة الجيزة تنشئ وحدة معلوماتية جديدة.. تعرف عليها

تواصل المحافظات على مستوى الجمهورية، تطوير منهجها التكنولوجي، بهدف تطوير منظومة العمل بما تتلاءم مع خطة الدولة بمشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.



وفي هذا الإطار قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإنشاء وحدة نظم معلومات جيومكانية بديوان عام المحافظة، تختص بكافة أعمال نظم المعلومات الجغرافية.



ونستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن وحدة نظم معلومات الجيومكانية:-



- تختص بكافة أعمال نظم المعلومات الجغرافية

- إنشاء الوحدة استكمالا لمنظومة التحول الرقمي



- تهدف لميكنة الخدمات الحكومية لتساهم في تحقيق المزيد من النجاح في العمل



- تهدف إلى تكوين قواعد بيانات جغرافية ترتكز على البعد الجغرافي



- الهيكل الإداري للوحدة يتكون من عدة أقسام



- قسم يختص بالمعلومات الجغرافية



- قسم الجودة



- قسم الدقيق الإحصائي



- قسم الدعم الفني



- ستتولى إدارة الموارد البشرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج الوحدة ضمن الهيكل الإداري للمحافظة

