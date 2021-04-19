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عمرو أديب يوجه نصائح مهمة لـ طلاب الثانوية العامة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن امتحانات الثانوية العامة لن يكون فيها تغيير هذا العام، مطالبا طلاب الثانوية الاستمرار في دراستهم وخوض الامتحانات التجريبية المنعقدة، معلقا: "دي معلومة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبرمنصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن امتحان الثانوية في موعده، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ ناقشوا اليوم وزير التربية والتعليم في ملف الثانوية العامة، معلقا: "مفيش فلوس الطالب هيدفعها عشا يحسن مجموعه".

وأضاف أن هناك مقاومة غير طبيعية أن "الطلاب متذاكرش، وتنجح وبس"، منوها بأن 80% من الكليات الموجودة حاليا ليست كليات مستقبل، فضلا على أنه ليس كل كليات القمة كليات مستقبل.

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