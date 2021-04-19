Advertisements

أحمد مكي يعترف لـ أسماء أبو اليزيد بحبه ويقرر خطبتها في "الاختيار 2"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
ظهر في الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2" اكتشاف الرائد يوسف الرفاعي أن حبيبته "عاليا" وهي أسماء أبو اليزيد ستتزوج.

وقرر يوسف الرفاعي الذهاب لـ"عاليا" ويعترف بحبه لها وذلك في الوقت الذي حضر به العريس إليها، وتفاجأت "عاليا" بحضوره، كما قررت "عاليا" رفض العريس من أجل يوسف وبالفعل فعلت ذلك.

كما قرر يوسف الرفاعي التقدم لخطبة "عاليا" وذلك عقب إقناع والده له بالزواج والذي يجسد دوره الفنان هادي الجيار.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الأختيار ااخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا: أنا أحسن لاعب في مصر ولكن!

منذ أقل من ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 21 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

هادي الجيار يفاجئ الجمهور بدوره في "الاختيار 2" قبل وفاته

أحمد مكي يكاد يقتل وتجمعه علاقة حب بـ أسماء أبو اليزيد.. تفاصيل

إهداء مسلسل "الاختيار 2" للفنان الراحل هادي الجيار

هاشتاج أحمد مكي يجتاح تويتر.. والنجم يركب التريند بآلاف التغريدات

أسماء أبو اليزيد تتعرض لمأزق بسبب عناصر الإخوان

أحمد مكي ينضم لإعتصام رابعة.. تفاصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

09:57 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

10:24 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر