أحمد مكي يعترف لـ أسماء أبو اليزيد بحبه ويقرر خطبتها في "الاختيار 2"

ظهر في الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2" اكتشاف الرائد يوسف الرفاعي أن حبيبته "عاليا" وهي أسماء أبو اليزيد ستتزوج.



وقرر يوسف الرفاعي الذهاب لـ"عاليا" ويعترف بحبه لها وذلك في الوقت الذي حضر به العريس إليها، وتفاجأت "عاليا" بحضوره، كما قررت "عاليا" رفض العريس من أجل يوسف وبالفعل فعلت ذلك.



كما قرر يوسف الرفاعي التقدم لخطبة "عاليا" وذلك عقب إقناع والده له بالزواج والذي يجسد دوره الفنان هادي الجيار.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

