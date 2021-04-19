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عاجل.. الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من كورونا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم والمقامة على ستاد مختار التتش.

وتواجد الشناوي في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية.


وتغيب الشناوي عن الأهلي في مباراتي النصر في كأس مصر، والزمالك في الدوري.


ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة بعد غد الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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