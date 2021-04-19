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تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في فبراير
الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:36 م
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أفادت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين بأن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في فبراير بفعل تراجع صافي صادرات السلع والخدمات.
وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية 25.9 مليار يورو في فبراير انخفاضا من 34.7 مليار في يناير أشارت إليه بيانات معدلة.
وأظهرت بيانات غير معدلة تنامي الفائض إلى 13.3 مليار يورو من 5.6 مليار يورو.
وفي 12 شهرا حتى فبراير، زاد فائض ميزان المعاملات الجارية إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل من 2.2% في فترة 12 شهرا السابقة عليها.
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