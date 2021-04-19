بعد ظهوره في مسلسل الاختيار2.. 10 معلومات عن اللواء نبيل فراج بطل واقعة اقتحام كرداسة

تناولت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، قصة اقتحام قوات الأمن لمنطقة كرداسة والتي تحصن فيها الإرهابيون بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.



وكان بطل هذه الواقعة هو اللواء اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، الذي قاد هذه العملية واستشهد فيها، وتعرض لكم الفجر في السطور التالية 10 معلومات عنه.



1- ولد في عام 1958 في محافظة سوهاج.

2- التحق بكلية الشرطة عام 1977، وتخرج منها عام 1981.

3- أثناء فترة عمله شهد له الجميع بكفائته، وقدرته على اقتحام الأوكار الإجرامية.

4- عمل في إدارة اتصالات الشرطة في الفترة من 2004 إلى 2007.

5- ترقى في المناصب، من ضابط، إلى عميد، ثم لواء، ثم مساعد مدير أمن الجيزة لشؤون الأفراد.

6- كلفته وزارة الداخلية بالمشاركة في اقتحام البؤرة الإرهابية في كرداسة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 19 سبتمبر عام 2013.

7- استشهد خلال هذه العملية، بعد إصابته خلال الاقتحام.

8- أقيمت له جنازة رسمية في اليوم التالي ودفن جثمانه في مقابر الأسرة بمدينة نصر.

9- تم القبض على 12 شخصا متهما بقتل اللواء الشهيد نبيل فراج، وحكمت المحكمة بالإعدام على 7 منهم.

10- في 13 فبراير 2019، أعدمت مصلحة السجون المتهمين الصادر بشأنهم حكم الإعدام بتهمة قتل الشهيد اللواء نبيل فراج.