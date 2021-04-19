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"حق والدك من كل رجال الشرطة".. أحمد داش يجسد دور أحد أبناء عناصر الإخوان في "الاختيار2"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل "الاختيار 2" عدد من الأحداث المثيرة والمشوقة.

وظهر في الحلقة الفنان محمد علاء والذي يجسد دور أحد عناصر الإخوان، وذهب إلى أحد أبناء عناصر الإخوان الذي توفى يوم فض رابعة، وحاول استقطابه لأخذ حق والده، وكان هذا الشخص يدعى "إبراهيم"، ويجسد هذا الدور الفنان أحمد داش.

وحاول محمد علاء إقناع هذا الشاب بأن حقه يجب أن يؤخذ من كل رجال الشرطة بلا استثناء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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