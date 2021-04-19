متحدث الري: التوقعات تشير لوصول 2 مليار فقط بدلاً من 22 مليار في أغسطس بسبب سد النهضة

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الجانب الإثيوبي يتعامل مع المفاوضات بنوع به من المراوغة، مشيرًا إلى أن متوسط المياه التي تأتي لمصر في شهر أغسطس تقدر بـ22 مليار، ولكن إثيوبيا تسعى لتوصيل لمصر 2 مليار من المياه في نفس الشهر، معقبًا: "الفرق هائل للغاية ما بين يصل لمصر، وما تريده أن تقوم بايصاله للمصر خلال هذا الشهر،..ازي المياه دي هتوفر احتياجات مصر والسودان".



وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن ما تقوم به أثيوبيا من فتح فتحتين فقط في سد النهضة لكي يأتي لمصر 2 مليار فقط من المياه في اغسطس، بدلًا من 22 مليار يعتبر أضرار جسيم بمصر.



وأشار إلى أن إثيوبيا تجتزأ الحقيقية، مضيفًا ان مصر طالبت مصر بزيادة الفتحات في سد النهضة، لكي تكون هناك مرونة في تشغيل سد النهضة، وأصروا على وجود فتحات فقط في سد النهضة، بدلًا من 4 فتحات فقط، متابعًا: "فتحتين فقط في السد لا توفر احتياجات مصر والسودان"

