Advertisements

متحدث الري: التوقعات تشير لوصول 2 مليار فقط بدلاً من 22 مليار في أغسطس بسبب سد النهضة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الجانب الإثيوبي يتعامل مع المفاوضات بنوع به من المراوغة، مشيرًا إلى أن متوسط المياه التي تأتي لمصر في شهر أغسطس تقدر بـ22 مليار، ولكن إثيوبيا تسعى لتوصيل لمصر 2 مليار من المياه في نفس الشهر، معقبًا: "الفرق هائل للغاية ما بين يصل لمصر، وما تريده أن تقوم بايصاله للمصر خلال هذا الشهر،..ازي المياه دي هتوفر احتياجات مصر والسودان".

وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن ما تقوم به أثيوبيا من فتح فتحتين فقط في سد النهضة لكي يأتي لمصر 2 مليار فقط من المياه في اغسطس، بدلًا من 22 مليار يعتبر أضرار جسيم بمصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا تجتزأ الحقيقية، مضيفًا ان مصر طالبت مصر بزيادة الفتحات في سد النهضة، لكي تكون هناك مرونة في تشغيل سد النهضة، وأصروا على وجود فتحات فقط في سد النهضة، بدلًا من 4 فتحات فقط، متابعًا: "فتحتين فقط في السد لا توفر احتياجات مصر والسودان"

أخبار تهمك

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ نصف ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 21 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا: أنا أحسن لاعب في مصر ولكن!

منذ أقل من نصف ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

09:57 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر