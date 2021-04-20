أسامة كمال لـ إثيوبيا: "اتقي شر الحليم إذا غضب"

استنكر الإعلامي أسامة كمال، التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تحاول إظهار مصر والسودان أنهم السبب في إفشال المفاوضات المتعلقة بحل أزمة سد النهضة.





وقال "كمال" خلال تقد يم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" الاثنين: "هذا السد لا تحتاجه إثيوبيا للتنمية كما تدعي، وهناك دول إفريقية كثيرة صنعت تنمية من اللاشيء ولكن تنمية مصر تختلف"، مضيفا: "إثيوبيا عارفة آخرة الموضوع وان اللي بيدفع دلوقتي لن يستمر كثيرًا وهيروح يشوف حاله، ولذلك مصير سد النهضة معروف وما يفعله الأشقاء مصيره معروف أيضا".





وتابع موجهًا حديثه إلى إثيوبيا: "اتقي شر الحليم اذا غضب، وأسلوب ضربني وبكى وسبقني واشتكى التي تنتهجه إثيوبيا وقيامها بدعوة أعضاء مجلس الأمن أن يطلبوا من مصر والسودان الرجوع إلى المفاوضات الثلاثية لن ينفع مع مصر".





واستطرد: "جولات السفير سامح شكري وزير الخارجية للدول الأفريقية للحصول على دعمها قبل أن تلجأ مصر إلى مجلس الأمن من أجل التصدي للتعنت الإثيوبي والمطالبة بعدم ملء السد إلا بعد الوصول إلى اتفاق ملزم".



