كهربا: أنا أحسن لاعب في مصر ولكن!

قال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه الجميع داخل نادي الزمالك كان يعرف انتمائه للنادي الأحمر.





وأضاف في تصريحات عبر برنامج "العرافة" :"لم أقصر مع نادي الزمالك خلال فترة تواجدي في النادي الأبيض وتقبيلي لشعار النادي كان من دافع حبي للجماهير".





وتابع :"ربيع ياسين وحسام البدري هما أفضل مدربين نجحوا في إظهار موهبتي الحقيقية".





وأشار :"أخطأت في مشكلتي مع بيتسو موسيماني وتم توقيع عقوبة وغرامة مالية كبيرة عليً وقبلتها واعتذرت لموسيماني".



