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كهربا: أنا أحسن لاعب في مصر ولكن!
الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:28 م
علي نبوي
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قال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه الجميع داخل نادي الزمالك كان يعرف انتمائه للنادي الأحمر.
وأضاف في تصريحات عبر برنامج "العرافة" :"لم أقصر مع نادي الزمالك خلال فترة تواجدي في النادي الأبيض وتقبيلي لشعار النادي كان من دافع حبي للجماهير".
وتابع :"ربيع ياسين وحسام البدري هما أفضل مدربين نجحوا في إظهار موهبتي الحقيقية".
وأشار :"أخطأت في مشكلتي مع بيتسو موسيماني وتم توقيع عقوبة وغرامة مالية كبيرة عليً وقبلتها واعتذرت لموسيماني".
واختتم :"زعلت على نفسي بعد الموقف الذي افتعتله مع موسيماني وفي النهاية تقبلت العقوبة".
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