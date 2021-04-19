Advertisements

كهربا: أنا أحسن لاعب في مصر ولكن!

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه الجميع داخل نادي الزمالك كان يعرف انتمائه للنادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "العرافة" :"لم أقصر مع نادي الزمالك خلال فترة تواجدي في النادي الأبيض وتقبيلي لشعار النادي كان من دافع حبي للجماهير".

وتابع :"ربيع ياسين وحسام البدري هما أفضل مدربين نجحوا في إظهار موهبتي الحقيقية".

وأشار :"أخطأت في مشكلتي مع بيتسو موسيماني وتم توقيع عقوبة وغرامة مالية كبيرة عليً وقبلتها واعتذرت لموسيماني".

واختتم :"زعلت على نفسي بعد الموقف الذي افتعتله مع موسيماني وفي النهاية تقبلت العقوبة".

أخبار تهمك

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 21 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من نصف ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

09:57 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر