الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الملء الاول لسد النهضة لم يقوم بتوفير توليد الكهرباء رغم تعهد أديس ابابا بذلك أمام الشعب الإثيوبي، معقبًا: "التوربينات الموجودة الآن مش شغالة، ورغم ذلك هناك إصرار على الملء الثاني لتوليد الكهرباء".



وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن القادة في إثيوبيا يريدون تحقيق مكسب سياسي من الملء الثاني، وليس تحقيق تنمية أو توليد الكهرباء مثلما يقال، معقبًا: "إثيوبيا تمارس شو إعلامي من خلال الملء الثاني، والحديث على أن إثيوبيا ستولد الكهرباء من السد في الملء الثاني لن يحدث، بسبب ان التوربينات في السد غير جاهزة".



وأضاف أن نهر النيل دولي ويطبق عليه القانون الدولي، مشيرًا إلى أن إصرار دولة المنبع على إقامة سد دون التوافق مع دولتي المصب يلحق أضرار واضحة بدول المصب، ولذلك تلجأ مصر والخرطوم إلى المجتمع الدولي لإظهار التعنت الدولي في المفاوضات، معقبًا: "الجانب الإثيوبي يتهرب باستمرار من مفاوضات سد النهضة".

