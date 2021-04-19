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تراجع صادرات النفط السعودية إلى 5.625 مليون برميل يوميا في فبراير

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة جودي (JODI) أن إجمالي صادرات النفط السعودية في فبراير شاملة النفط الخام والمنتجات النفطية بلغت 6.86 مليون برميل يوميا.

وقالت المؤسسة إن صادرات الخام السعودية انخفضت 0.957 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 5.625 مليون برميل يوميا في فبراير.

وأشارت إلى أن مخزونات النفط الخام السعودية تراجعت 2.632 مليون برميل إلى 134.575 مليون برميل في فبراير.

وتراجع إنتاج السعودية من الخام 0.956 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.147 مليون برميل يوميا، وفقا للمؤسسة.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك الخام في مصافي التكرير السعودية المحلية تراجع 0.062 مليون برميل يوميا إلى 2.281 مليون برميل يوميا في فبراير.

وارتفع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.070 مليون برميل يوميا إلى 1.885 مليون برميل يوميا في فبراير، كما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.060 مليون برميل يوميا إلى 1.23 مليون برميل يوميا في فبراير.

وفي يناير، ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.582 مليون برميل يوميا من 6.495 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وكشفت بيانات “جودي” أن الطلب السعودي على المنتجات البترولية انخفض 0.194 مليون برميل إلى 1.815 مليون برميل في يناير.

وتراجعت صادرات السعودية من المنتجات البترولية 0.043 مليون برميل إلى 1.17 مليون برميل في يناير.

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