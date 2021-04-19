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"قتل بـ 12 رصاصة على يد عناصر الإخوان"..من هو العقيد محمد مبروك عقب التخطيط لقتله في "الاختيار 2"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2" بتخطيط عناصر الإخوان لقتل العقيد محمد مبروك ظابط الأمن الوطني.

ويجسد دور العقيد محمد مبروك الفنان إياد نصار، وقرر عناصر الإخوان إيقاف كل خططهم والتركيز فقط على قتل النقيب محمد مبروك.

ويرصد "الفجر الفني" معلومات عن الشهيد محمد مبروك:


التحق الشهيد محمد مبروك بالأمن الوطني، وتزوج وحصل على 3 أبناء هم زياد، مايا، وزينة".

ركز العقيد محمد مبروك في قضية التخابر التي تم تقديم قيادات الإخوان الإرهابية إلى المحاكمة بناء عليها، فقد تمكن «مبروك» من رصد اتصالات جرت بين محمد مرسي والإخواني أحمد عبدالعاطي، عضو تنظيم الإخوان، أثناء وجوده في تركيا.

كما كشفت تحريات محمد مبروك أن الإرهابي محمد بديع اجتمع بعدد من عناصر الإخوان في المنيل، وخططو لإحداث ثورة ضد الشرطة يوم 25 يناير بالتزامن مع عيد الشرطة.

واعتمد العقيد محمد مبروك عدد من الأدلة ضد جماعة الإخوان مما جعلهم يخططون للتخلص منه وبالفعل قتلوه يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2013، بـ12 رصاصة.

وساهم الشهيد محمد مبروك في القبض على "الشاطر" ومحمد بديع.

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