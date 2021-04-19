موسيماني يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف مباراة القمة والتركيز في مباراة سموحة لمواصلة مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن التحديات التي تواجه الأهلي، والتي تبدأ بمواجهة سموحة في بطولة الدوري، وطالب بضرورة التركيز لتحقيق أهداف الفريق في المواجهات المقبلة في سباق الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع في بطولة الدوري الممتاز.