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ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتلت النجمة ياسمين رئيس ترند تويتر بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل ملوك الجدعنة، حيث تفاعل الجمهور مع حدث انفصالها من سرية وعبر عن ذلك من خلال السوشيال ميديا، كما عبر عن إعجابة بعلاقة سرية وفاتن حرفوش وبساطه اداء ياسمين رئيس.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني.

كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات.

تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة
ياسمين رئيس تريند على "تويتر" بعد عرض ملوك الجدعنة

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