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الإفتاء: النوم أكثر النهار لا يبطل الصوم.. ولكن

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال فتوى نشرتها فضائية "إكسترا نيوز"، حكم من نام أكثر اليوم في نهار رمضان، وهل يبطل صومه؟.

وأكدت دار الإفتاء، خلال إجابتها على السؤال، أن النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون فوت على نفسه الفضل.

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