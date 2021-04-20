تفاصيل ما حدث بين وزير التعليم وأعضاء مجلس الشيوخ (فيديو)

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، حقيقة حدوث مشادات كلامية بين وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وأعضاء مجلس الشيوخ، موضحا: "الحقيقة مكنش في مشادات، كان في حوار مهم بين وزير التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب، بين السعي نحو التقدم إلى الامام أمام الإبقاء على الأوضاع الراهنة كما هي".





وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن ما جعل مصر في مكانتها الحالية من تدهور في التعليم، جاء نتيجة لأوضاع خاطئة خلال فترة طويلة، ولكن خلال السنوات الأخيرة سعت مصر لكي تكون جزء من العالم المتقدم، وتم اتخاذ العديد من الخطوات في منتهى القوة مثل تعويم الجنيه الذي ادى لحدوث تضخم، وبعد ذلك تحول الاقتصاد المصري لاقتصاد طبيعي.





وأضاف أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ رفضت تعديل في قانون التعليم بإصلاح نظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن التعديل يسعى لتطبيق حزمة من الاجراءات للدخول إلى الجامعة فبدلًا من تحديد سنة واحدة في الثانوية للدخول إلى الجامعة، سيتم تجميع الدرجات على مدى 3 سنوات، خلاف اعطاء فرص بلا حدوث لإمكانية تحسين في الثانوية العامة.



