خبير أمني: تفكيك خلية داعش في سيناء رد سريع على قتل نبيل حبشي

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قوات الأمن نفذت خطتها في تفكيك خلية داعش بسيناء ردًا على قيامها باختطاف نبيل حبشي وقتله.





وأضاف "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين أن بعض المواطنين أسهموا في تقديم معلومات عن هذه الخلية وهذا دليل على فهم المواطن لعدالة موقف مصر.





وتابع الخبير الأمني: "نشهد العديد من النجاحات في مختلف الأصعدة والإرهابيون يحاولون إفساد ذلك المناخ في شهر الصيام وأيام الصيام الكبير للأخوة الأقباط"، مستطردا: "نلفظ هذا الشكل من الأنشطة الإرهابية التي تسعى إلى الحيلولة بين عناصر الأمة وبين مستقبلها اللائق بنا، ومثل هذه الأحداث الإرهابية هدفها إحداث دوي فقط ولكنها لن تؤثر أو توقف عجلة التقدم والاتجاه إلى المستقبل".



