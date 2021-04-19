اسم الشهرة 6.. سر لقب «الكأس» الذي اشتهر به جوهرة الزمالك السمراء









اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

بطل الحلقة السادسة من سلسلة "اسم الشهرة" هو نجم الكرة المصرية السابق أحمد عبده عبد العزيز الشهير بـ"أحمد الكأس" نجم الزمالك والأولمبي السابق، هداف من طراز فريد صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة وسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم بمصر، وأحد أعضاء نادي المائة بالدوري المصري بعدما سجل 107 هدفًا خلال مشواره بالبطولة، وكان ضمن كتيبة منتخب الفراعنة الذي شارك بكأس العالم 1990.





رغم الشهرة الواسعة التي حققها أحمد الكأس خلال مشواره في الملاعب سواء مع الأولمبي، والزمالك ومنتخب مصر، ولكن قد يجهل البعض سبب تسميته بهذا الاسم والذي لا صلة له باسمه الحقيقي، ويرجع ذلك وفقًا لما أعلنه اللاعب نفسه للشبه الكبير بينه وبين محمد الكأس نجم الجيل الذهبي لفريق الأولمبي، وذلك في لون بشرته وهيئته وطريقة لعبه، ما دفع جماهير الإسكندرية لتطلق عليه لقب "الكأس الصغير" وظل هذا اللقب ملازمًا له حتى الآن.





أحمد الكأس من مواليد 8 يوليو لعام 1965 في منطقة "محرم بك" بالإسكندرية، وترجع أصوله إلى النوبة حيث ينتمي إلى إحدى العائلات النوبية، والده هو عبده عبد العزيز وكان يعرف عنه الشدة في تربية أبنائه، وكان يرتبط بوالدته بشكل كبير وتأثر بعد وفاتها، بدأ مشواره الكروي مع نادي الأولمبي وتألق معه بشكل لافت للأنظار بفضل أهدافه الرائعة، حيث سجل 78 هدفًا تقريبًا في 11 عامًا قضاها داخل صفوف النادي السكندري، وحصل على لقب هداف الدوري الممتاز في 3 مواسم متتالية في انجاز تاريخي لم يحققه أي لاعب آخر غيره حتى الآن.





بعد تألقه مع الأولمبي انتقل إلى الزمالك موسم 1995 / 1996 ليستكمل مشوار النجاح والتألق في ملاعب الساحرة المستديرة، وسجل معه 33 هدفًا وساهم في العديد من الانتصارات الهامة للفريق الأبيض بمختلف البطولات، وتوج معه بلقب بطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي ليصبح واحد من أعظم نجوم القلعة البيضاء عبر التاريخ.





وشارك أحمد الكأس في 67 مباراة دولية مع منتخب مصر وسجل 25 هدفًا، وتوج معه بكأس العرب 1992، وصنع هدف تأهل منتخب مصر لكأس العالم 1990 وشارك مع كتيبة محمود الجوهري في المونديال الذي أقيم في إيطاليا ولكن ودع منتخبنا الوطني البطولة من الدور الأول، كما شارك في بطولة أمم إفريقيا 1996 وسجل 3 أهداف.





بعد اعتزاله كرة القدم اتجه أحمد الكأس إلى مجال التدريب حيث تولى القيادة الفنية للعديد من الأندية المصرية أبرزها فريقه السابق الأوليمبي، وسماد أبوقير، ودمياط، والقناة، وإف سي مصر وغيرها من الأندية.