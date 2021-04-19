Advertisements
الزمالك يتقدم على الأهلي 11-10 في الشوط الأول في نهائي دوري اليد
الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:46 م
الفجر الرياضي
Advertisements
انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد، بتقدم الأبيض بنتيجة 11-10، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري.
وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر، شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين لينتهي الشوط بتأخر الأحمر بنتيجة 11-10.
وتعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي بنتيجة 28 -28 في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضية بالجولة الأخيرة لدوري المحترفين.
يذكر
أن رجال يد الأهلي نجح في تحقيق فوز مهم على حساب فريق الزهور بنتيجة 36-27 في
بروفة أخيرة وقوية قبل مواجهة الزمالك.
Advertisements