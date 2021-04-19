الزمالك يتقدم على الأهلي 11-10 في الشوط الأول في نهائي دوري اليد

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد، بتقدم الأبيض بنتيجة 11-10، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر، شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين لينتهي الشوط بتأخر الأحمر بنتيجة 11-10.

وتعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي بنتيجة 28 -28 في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضية بالجولة الأخيرة لدوري المحترفين.

يذكر أن رجال يد الأهلي نجح في تحقيق فوز مهم على حساب فريق الزهور بنتيجة 36-27 في بروفة أخيرة وقوية قبل مواجهة الزمالك.