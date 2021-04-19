Advertisements

الزمالك يتقدم على الأهلي 11-10 في الشوط الأول في نهائي دوري اليد

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد، بتقدم الأبيض بنتيجة 11-10، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر، شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين لينتهي الشوط بتأخر الأحمر بنتيجة 11-10.

وتعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي بنتيجة 28 -28 في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضية بالجولة الأخيرة لدوري المحترفين.

يذكر أن رجال يد الأهلي نجح في تحقيق فوز مهم على حساب فريق الزهور بنتيجة 36-27 في بروفة أخيرة وقوية قبل مواجهة الزمالك.

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كهربا: أنا أحسن لاعب في مصر ولكن!

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 22 ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ ساعة و 24 دقيقة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

09:57 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

10:24 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر