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وزير التعليم يوجه مناشدة إلى الطلاب بسبب الثانوية العامة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:25 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما يتردد بشأن رفض مجلس الشيوخ قانون الثانوية العامة الجديد، معلقا: "مفيش حاجة اسمها قانون ثانوية عامة جديد".
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبرمنصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن امتحانات الثانوية العامة بنفس النظام المعلن، وليس هناك تغيير، معلقا: "ده مش نظام جديد إحنا بقالنا 3 سنوات بنطبق نفس النظام".
وناشد الطلاب خوض الامتحانات التجريبية لأهميتها لهم، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وليس مما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

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