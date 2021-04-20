تحسن الأحوال الجوية.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

شهدت مصر موجة حارة، بدأت يوم السبت الماضى، بلغت ذروتها اليوم الإثنين، إذ ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، على جميع الأنحاء.





وتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى بداية من غد الثلاثاء، وذلك نتيجة دخول الجبهة الباردة على غرب البلاد بحيث تشعر مدن السلوم ومطروح، بتحسن فى الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة، وتتقدم الجبهة الباردة تدريجيا خلال اليوم حيث تؤثر الرياح الشمالية الغربية على المدن الساحلية، التى تشهد تحسنا فى الشعور بدرجة الحرارة على أن تصل تأثيرها ليلا إلى القاهرة.





وبداية من الثلاثاء، تنكسر الموجة شديدة الحرارة بقيم تتراوح من 10 إلى 12 درجة مئوية، في درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة، على أن يظل الصعيد شديد الحرارة.





وبحسب بيان الظواهر الجوية الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكون حالة الطقس في الفترة من الثلاثاء 20 أبريل 2021، حتى يوم الأحد 25 أبريل 2021، كما يلي:





يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021:

واعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، تشهد مصر انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 22 إلى 26 درجة مئوية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 29 إلى 32 درجة مئوية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 36 إلى 42 درجة مئوية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 15 إلى 17 درجة مئوية، معتدل جنوبا، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 22 إلى 26 درجة مئوية.





- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية، على فترات متقطعة.





- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.





- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





يوم الأربعاء 21 أبريل 2021:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.





- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.





يوم الخميس 22 أبريل 2021:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.





- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.





يوم الجمعة 23 أبريل 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.





يوم السبت 24 أبريل 2021:

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.





يوم الأحد 25 أبريل 2021: