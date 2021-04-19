طبيب الأهلي يكشف موعد عودة مدافع الفريق للمباريات

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق سوف يشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من مران الغد.

وأكد أبو عبلة تحسن حالة ياسر إبراهيم خلال البرنامج التأهيلي المصغر، الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب سوف يشارك في جزء من مران الغد مع الفريق.

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وأدى الأهلي مرانه اليوم دون راحة، استعدادًا لمواجهة سموحة التي تقام مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري.