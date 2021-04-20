أحمد كريمة: إنجازات السيسي لم تحدث منذ محمد علي (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جماعات الإرهاب هم مرضى نفسيين في الحقيقية، والغرض من الأعمال الإرهابية لهذه الجماعات هو زعزعة الاستقرار في الدولة، خاصة مع الانجازات التي تحققت في الدولة خلال السنوات الأخيرة.





وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين: "الانجازات التي قامت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تتكرر منذ عهد محمد علي وجمال عبدالناصر".



