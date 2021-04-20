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أحمد كريمة: إنجازات السيسي لم تحدث منذ محمد علي (فيديو)
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:25 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جماعات الإرهاب هم مرضى نفسيين في الحقيقية، والغرض من الأعمال الإرهابية لهذه الجماعات هو زعزعة الاستقرار في الدولة، خاصة مع الانجازات التي تحققت في الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين: "الانجازات التي قامت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تتكرر منذ عهد محمد علي وجمال عبدالناصر".
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن محمد علي لم يكن مصريًا حتى النخاع، ورغم ذلك خدم مصر من خلال إنشاء جيش وطني، والعديد من السدود، والكثير من الإنجازات، مطالبًا الدولة بإعادة تسمية شوارع القاهرة بأسماء أبناء محمد علي، بعد تغيرها في ثورة 23 يوليو.
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